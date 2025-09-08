Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna ospatuko du Zesta Punta komunitateari omenaldia eginez, Markina-Xemeinen
Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak diseinatutako mural bat sortuko du Markina-Xemeinen, dantza tradizionalak, erakusmahai kulturalak eta herriko eragileen eta Saint-Pierre eta Mikeluneko dantza taldeen partaidetza bilduko dituen jardunaldiaren barruan.
Zortzigarrenez ospatuko du gaur Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna, Markina-Xemeinen, zesta-puntaren komunitatea ardatz harturik.
Ziortza Olano Astigarraga Kanpoko Euskal Komunitatearen zuzendariak eta Mari Eli Ituarte Zarragoikoetxea Markina-Xemeingo Euskara eta Kultura zinegotziak jakinarazi dute jardunaldian zehar pilotarien komunitateari omenaldia egingo zaiola, "mundu osoko frontoietara Euskadiren izena eraman duen diziplina baten protagonistak baitira", Olanok azpimarratu duenez. "Nazioarteko mugikortasuna, profesionaltasuna, familien sakrifizioa eta gure balioak mundu osoko kirol agertokietan transmititzea gure historia komunaren funtsezko parte dira", adierazi du.
Era berean, Ituartek azpimarratu du Markina-Xemein "agertoki ezin hobea" dela ekitaldia hartzeko. "Gure herria aukeratzea eta kolektibo hori omentzea ohorea da, Markina-Xemein munduan zesta-puntagatik delako ezaguna, pilotariak munduko geografiako txoko guztietara iritsi direlako", esan du.
Egitaraua 18:00etan hasiko da Markinako frontoiaren kanpoaldean dagoen frontoi txikian.
Ekitaldi instituzionala 18:30ean hasiko da, eta Imanol Pradales lehendakaria eta Ander Caballero Kanpo Harremanetarako eta Euskadi Globalerako idazkari nagusia izango ditu buru.
Hitzorduak osagai artistiko berezia ere izango du, Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak berak diseinatutako mural bat sortuko baitu, astelehenean bertan, Markina-Xemeinen. Egunean bertan hasiko da egiten, eta zesta-puntak Markina-Xemeinen, Zesta Puntaren Unibertsitatean, izan duen eta oraindik duen garrantzia sinbolizatuko du.
Gainera, dantza tradizionalak eta hainbat erakusmahai izango dira, publikoak zesta-puntaren historia eta kultura sakon ezagutzeko aukera emateko.
Aldi berean, ehun ekitaldi baino gehiago egingo dituzte mundu osoko euskal komunitateek.
Euskal Diasporak eskatuta, 2018an instituzionalizatu zenetik, Euskadiko eta Nafarroako hainbat udalerritan egin da Euskal Diasporaren Eguneko ekitaldi nagusia eta gero eta komunitate antolatuagoak dira ospakizunarekin bat egiten dutenak. Dagoeneko ehun ekitaldi baino gehiago egin dira euskal presentzia antolatua duten hainbat herrialdetan.
