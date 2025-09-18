Navarra
Comienzan las obras de reconstrucción del Planetario de Pamplona

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iruñeko Planetarioa berreraikitzeko lanak hasi dira
EITB

Tras el incendio que dañó gravemente su cúpula el pasado enero, el Planetario de Pamplona ha iniciado la rehabilitación de su Sala Tornamira y la modernización integral del edificio. La consejera de Cultura, Rebeca Esnaola, ha detallado las actuaciones que buscan recuperar el centro como un espacio de vanguardia para la divulgación científica y astronómica.

