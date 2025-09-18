Solidaridad
Miles de personas salen a la calle en Hegoalde a favor de Palestina

VITORIA (ESPAÑA), 18/09/2025.- Decenas de personas se han manifestado este jueves alrededor del Parlamento Vasco, en Vitoria, para exigir a las instituciones y empresas un boicot real hacia Israel y como una muestra de apoyo más al pueblo de Palestina. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
Protestas a favor de Palestina en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Milaka pertsona atera dira gaur kalera Hego Euskal Herrian, Palestinaren alde
author image

EITB

Última actualización

En Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Pamplona han comenzado a las siete de la tarde las movilizaciones organizadas con motivo de la Jornada de la Lucha por Palestina. La convocatoria se ha materializado en respuesta a la iniciativa internacional llevada a cabo por el Movimiento Global para Gaza y la Global Sumud Flotilla bajo el lema "Rompamos el bloqueo de Gaza. Defendamos la Global Sumud Flotilla". A la mañana también se han movilizado en Vitoria-Gasteiz, frente al Parlamento Vasco. 

Palestina Franja de Gaza Vitoria-Gasteiz Bilbao Pamplona Sociedad

