Bizkaia
45 años de la tragedia de Ortuella

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 45 urte Ortuellako tragediatik
EITB

El 23 de octubre de 1980, una explosión de gas propano mató a 50 menores y 3 adultos en el colegio público Marcelino Ugalde. El colegio ya no existe, pero el dolor de aquella tragedia perdura en la memoria, 45 años después.  

Ortuella Bizkaia Memoria Histórica Sociedad

