Condenan una agresión machista en Hondarribia
El Ayuntamiento de Hondarribia y la Diputación Foral de Gipuzkoa han expresado su "más enérgica condena" ante una agresión machista ocurrida en el municipio costero, y han expresado su "total apoyo y solidaridad" a la mujer que ha sufrido la agresión, al tiempo que han puesto a su disposición todos los recursos y la ayuda que pueda necesitar en el proceso de recuperación.
El Consistorio ha expresado su posición "firme" para "manifestar claramente" que no acepta "en absoluto cualquier tipo de agresión que atente contra los derechos de las mujeres" y así ofrecer un cauce a toda la ciudadanía para que "exprese un claro rechazo a la violencia contra las mujeres".
"La violencia machista obedece a un problema estructural de nuestra sociedad que tiene como objetivo perpetuar el control y dominio sobre las mujeres. Por lo tanto, esta violencia no es el resultado de acciones aisladas o de acontecimientos sin explicación", señala en el texto.
El Ayuntamiento de Hondarribia "tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas que vivimos en el municipio somos titulares de todos y cada uno de los derechos" y ha subrayado que "no descansará en este esfuerzo" porque "entre todos debemos buscar a solución a este grave problema social que cuestiona los principios de nuestra convivencia democrática".
Finalmente, ha llamado a la ciudadanía a participar en la concentración de repulsa convocada por el Ayuntamiento de Hondarribia, en colaboración con la Mesa de Igualdad, que tendrá lugar este sábado a las 18:00 horas, en la plaza 8 de Marzo de la localidad.
Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha mostrado su adhesión a la concentración, y ha expresado su más enérgica condena frente al caso de violencia machista sucedido en Hondarribia y ha manifestado su cercanía y solidaridad con la víctima, así como con sus familiares y personas allegadas.
