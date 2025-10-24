Hondarribian izandako eraso matxista bat gaitzetsi dute
Hondarribiko Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak dei egin diete herritarrei larunbatean, 18:00etan, Martxoak 8 plazan egingo den elkarretaratzean parte hartzera.
Hondarribiko Udalak "gaitzespen gogorrena" azaldu du herrian gertatutako eraso matxistaren aurrean, eta "bere laguntza nahiz elkartasun osoa" adierazi dizkio erasoa jasan duen emakumeari. Ildo horretatik, "baliabide guztiak jarri ditu bere esku, baita bere onera etortzeko prozesuan behar izan dezakeen laguntza guztia ere".
Udalak bere "jarrera irmoa" adierazi du "argi eta garbi esateko ez dugula inola ere onartzen emakumeen eskubideen aurka egiten duen edozein eraso", eta bide bat eskaini die herritar guztiei "gaitzespen argi bat agertu dezaten emakumeen aurkako indarkeriaren aurka".
"Indarkeria matxista gure gizartearen egiturazko arazo baten ondorioa da, emakumeen gaineko kontrola eta nagusitasuna betikotzea helburu duena. Beraz, indarkeria hori ez da ekintza bakartuen edota azalpenik gabeko gertakarien emaitza", dio adierazpenak.
Hondarribiko Udalak "ardura osoa du udalerrian bizi garen pertsona guztiok eskubide guzti-guztien jabe garela bermatzeko", eta "ez du ahalegin atseden hartuko ahalegin honetan, gure bizikidetza demokratikoaren oinarriak auzitan jartzen dituen arazo sozial larri honen irtenbidea bilatu beharra baitago guztion artean".
Azkenik, "Hondarribiko Udalak Berdintasun Mahaiarekin elkarlanean deitutako elkarretaratzean parte har dezaten dei egiten diegu herritarrei", erantsi du. Larunbatean izango da, urriaren 25ean, 18:00etan, Martxoak 8 plazan.
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak bat egin du elkarretaratzearekin. Halaber, gogor gaitzetsi du Hondarribian gertatutako indarkeria matxistaren kasua, eta gertutasuna eta elkartasuna adierazi dizkie biktimari eta haren senide eta hurbilekoei.
