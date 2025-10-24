LAB denuncia que Educación prevé instalar cámaras en centros públicos

El sindicato LAB ha denunciado que el Departamento vasco de Educación pretende instalar cámaras en los colegios públicos sin haberlo aprobado la comunidad educativa y sin haber transmitido ninguna información previa al respecto, por lo que ha instado a los centros a no conectar ni utilizar estos dispositivos.

En una nota, el sindicato ha criticado que Educación haya invertido en dispositivos "de control de personal que vulneran la intimidad del alumnado".

Según ha explicado, "con el objetivo de renovar los dispositivos interactivos, el Departamento prevé instalar nuevas aulas digitales en los centros educativos", que contarían con "monitor interactivo, ordenador de sobremesa, cámara web, micrófono personal inalámbrico y micrófono para el aula".

"Quieren instalar las cámaras en el techo de las aulas y para poder funcionar, deberían conectarse al ordenador de sobremesa", ha detallado.

Según el sindicato, Educación "está chantajeando a las direcciones de los centros con la instalación de estos nuevos dispositivos interactivos" y "ha amenazado a los equipos directivos de diferentes centros con que si renuncian a las cámaras no recibirán el resto del equipamiento del aula digital".

LAB ha indicado que esta actuación, "sin el consentimiento" de la comunidad educativa, está generando "nerviosismo" y los claustros de varios centros "se han negado" a instalar las cámaras.