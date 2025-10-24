LABek salatu du Hezkuntza Sailak kamerak jartzea aurreikusten duela ikastetxe publikoetan
Sindikatuak kritikatu du Hezkuntza Sailak "ikasleen intimitatea urratzen duten gailuetan" inbertitu duela, kamerak ikasgelen "sabaian" instalatu nahi dituztelako, "langileak kontrolatzeko" helburuarekin.
LAB sindikatuak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak kamerak jarri nahi ditu ikastetxe publikoetan, hezkuntza-komunitateak onartu gabe eta aldez aurretik informaziorik eman gabe. Hori dela eta, ikastetxeei gailu horiek ez konektatzeko eta ez erabiltzeko eskatu die.
Ohar batean, sindikatuak kritikatu egin du Hezkuntza Sailak "ikasleen intimitatea urratzen duten baliabideetan" inbertitu izana, langileak kontrolatzeko helburuarekin.
Gailu interaktibo berri horien instalazioa aitzakitzat hartuta, Hezkuntza Saila ikastetxeetako zuzendaritzei "xantaia" egiten dabilela salatu du LABek. "Hainbat ikastetxetako zuzendaritza taldeei adierazi die kamerei uko eginez gero ez dutela gela digitaleko gainontzeko ekipamendurik jasoko", azaldu du sindikatuak.
Ikasgela berri horiek monitore interaktiboa, mahai gaineko ordenagailua, web kamera, hari gabeko mikrofono pertsonala eta gelarako mikrofonoa izango lituzkete. Kamerak ikasgeletako sabaian ezarri nahi dituzte, eta, funtzionatu ahal izateko, mahai gaineko ordenagailura konektatu beharko lirateke.
LABen iritziz, helburu pedagogikorik gabeko tresnak izateaz gain, langileen kontrolerako dira aipatutako kamerak, hezkuntza komunitatearen baimenik gabe eta iritziak kontuan hartu gabe ezarri nahi dituztenak.
Sindikatuak adierazi duenez, jarduera hori, hezkuntza-komunitatearen "baimenik gabe", "noraeza eta urduritasuna" sortzen ari da, eta hainbat ikastetxetako klaustroek" uko egin diote jada "kamerak instalatzeari.
