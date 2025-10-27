La Autoridad Vasca de Protección de Datos ha advertido de que el uso de la nueva función del sistema de inteligencia artificial Chat GPT, que permite mantener conversaciones eróticas , puede suponer un riesgo para la privacidad de los ciudadanos.

El presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, Unai Aberasturi, ha afirmado que las conversaciones eróticas a través de Chat GPT pueden convertirse en un "contenido muy sensible" si se revelan estos datos.

Según la Autoridad Vasca de Protección de Datos, mantener conversaciones íntimas con la inteligencia artificial significará que habrá que acreditar la edad aportando datos personales e incluso, quizás, datos biométricos (por ejemplo, reconocimiento facial).

En este sentido, Unai Aberasturi ha hecho un llamamiento a estas empresas para que aporten información clara sobre qué datos se recopilan, con qué fines y cómo se protegen los derechos de los usuarios.

Por último, la Autoridad Vasca de Protección de Datos recuerda que pondrá en marcha en las próximas semanas una campaña de sensibilización para alertar a la ciudadanía de estos riesgos.