Chat GPTren elkarrizketa-funtzio erotikoak erabiltzaileen datu pribatuak arriskuan jar ditzake

Erabiltzailearen identitatea, helbidea, metadatuak eta elkarrizketen edukia bildu eta hainbat helburutarako erabiltzen ditu gailuak.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Datuak Babesteko Euskal Agintaritzak ohartarazi du elkarrizketa erotikoak izateko aukera ematen duen Chat GPT adimen artifizialeko sistemaren funtzio berria erabiltzeei arriskua ekar dieziekeela, pribatutasunari dagokionez.

Unai Aberasturi Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren lehendakariaren esanetan, Chat GPT bidez izandako elkarrizketa erotikoak "eduki oso-oso sentsible" bihur daitezke datu horiek agerian jarriz gero.

Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren arabera, adimen artifizialarekin elkarrizketa intimoak izateak esan nahiko du adina egiaztatu beharko dela datu pertsonalak emanez, baita, agian, datu biometrikoak ere (adibidez, aurpegia ezagutzea).

Horren haritik, Unai Aberasturik dei egin die enpresa horiei informazio argia eman dezaten, hau da, zein datu biltzen diren, zein helbururekin eta nola babesten diren erabiltzaileen eskubideak.

Azkenik, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzak gogorarazi du sentsibilizazio kanpaina bat jarriko duela martxan hurrengo asteetan herritarrei arrisku horiez ohartarazteko.

 

