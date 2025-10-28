VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ingresa en prisión el hombre detenido en Irun por intentar asfixiar a su expareja

Varios vecinos auxiliaron a la víctima y retuvieron al agresor hasta que llegaron los agentes de la Ertzaintza.
vehículo ertzaintza
Euskaraz irakurri: Espetxera bidali dute bikotekide ohia itotzen saiatzeagatik Irunen atxilotutako gizona
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza detuvo el pasado domingo en Irun (Gipuzkoa) a un hombre de 40 años que intentó extrangular a su expareja en la vivienda de esta. El arrestado, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, ha sido puesto este martes a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado del Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron a primera hora de la mañana del pasado domingo. Un hombre agarró por el cuello e intentó asfixiar a una mujer que había sido su pareja. La mujer fue auxiliada por otros vecinos que alejaron y retuvieron al agresor hasta que llegaron las patrullas de la Ertzaintza. Además de atacar a la mujer, el agresor había entrado violentamente en la vivienda de esta donde rompió mobiliario y varios aparatos eléctricos. 

El autor de los hechos había tenido anteriormente una orden de alejamiento de la mujer, su expareja, aunque esta medida judicial ya no estaba en vigor. 

Los agentes detuvieron al hombre y, tras terminar las diligencias, ha sido puesto a disposición el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Irun. El juez, ha decretado su ingreso en prisión.

La víctima fue atendida en un centro sanitario y asistida por la Ertzaintza siguiendo el protocolo en los casos de violencia de género.

Irún Ertzaintza Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

Más noticias sobre sociedad

hospital donostia ospitalea osi donostialdea efe
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Los cinco menores procedentes de Gaza atendidos por Osakidetza se encuentran en una situación clínica estable

El Servicio Vasco de Salud trata a 2 de estos menores en el Hospital Universitario Cruces, a otros 2 en el Hospital Universitario Donostia y a 1 de los menores, por primera vez, en el Hospital Universitario Basurto. Los menores, en edades comprendidas entre 5 meses y 9 años, padecen traumatismos, cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales y enfermedades hematológicas, entre otros.
Cargar más
Publicidad
X