Espetxera bidali dute bikotekide ohia itotzen saiatzeagatik Irunen atxilotutako gizona
Bizilagunek lagundu zioten biktimari eta erasotzailea atxiki zuten Ertzaintzako agenteak iritsi ziren arte.
Ertzaintzak 40 urteko gizon bat atxilotu zuen joan den igandean Irunen (Gipuzkoa), bikotekide ohia itotzen saiatzeagatik. Atxilotua epailearen esku utzi dute astearte honetan, hilketa saiakera egotzita, eta epaileak espetxeratzeko agindua eman du.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertakariak igande goizeko lehen orduan jazo ziren. Gizon batek lepotik heldu zion bere bikotekide izandako emakume bati eta itotzen saiatu zen etxeko eskaileretan.
Bizilagunek lagundu zioten emakumeari; erasotzailea urrundu eta atxiki zuten, Ertzaintzaren patruilak iritsi ziren arte. Emakumeari erasotzeaz gainera, erasotzailea indarrez sartu zen haren etxebizitzan, eta altzariak eta hainbat tresna elektriko apurtu zituen.
Gizonak emakumearengandik urruntzeko agindua izan zuen aurretik, baina neurri judizial hori jada ez zegoen indarrean.
Agenteek gizona atxilotu zuten eta, izapideak amaitu ondoren, Irungo Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiaren esku utzi dute. Epaileak kartzelan sartzeko agindua eman du.
Biktima osasun-zentro batean artatu zuten. Ertzaintzak genero-indarkeriaren kasuetarako protokoloa zabaldu zuen.
