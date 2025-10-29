Detenido en Tudela un conductor tras circular 11 km en sentido contrario por la A68
Estaba circulando bajo la influencia del alcohol y sin el permiso de conducir en vigor.
Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela han detenido esta madrugada a un conductor de 54 años, vecino de Zaragoza, que circulaba por la Autovía del Ebro (A68) en sentido contrario, durante más de once kilómetros, con una tasa penal de alcohol y el permiso retirado por sentencia.
Los hechos se han producido hacia las 04:30 horas, cuando el Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral ha recibido varias llamadas de conductores que circulaban por la A68, que advertían alarmados de la presencia de una furgoneta blanca circulando en sentido contrario dirección Zaragoza.
Una vez localizado el vehículo los agentes, según informa la policía en un comunicado, intentaron detenerlo mediante señales acústicas y luminosas al infractor sin conseguirlo, por lo que se inició la persecución policial del vehículo.
El conductor arrojó una tasa penal indiciaria de 0.78 mg/L, además de circular sin el permiso de conducir en vigor al estar retirado por sentencia judicial. Por lo tanto, se le ha imputado el correspondiente delito por conducción temeraria.
Una vez realizadas las diligencias propias del atestado ha sido puesto en libertad, a la espera de la correspondiente citación judicial en Tudela. El vehículo ha quedado a disposición judicial.
