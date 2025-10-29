Araba
Investigan una agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de 6 en un colegio de Vitoria-Gasteiz

La Fiscalía de Menores ha remitido el caso a la Diputación de Álava al ser inimputables las dos presuntas autoras.
Euskaraz irakurri: Gasteizko ikastetxe batean 12 urteko bi neskatok 6 urteko beste bati egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira
Dos niñas de 12 años presuntamente han agredido sexualmente a otra de 6 años en Vitoria-Gasteiz, al parecer en un colegio público.

Según ha podido saber EITB, la Fiscalía de Menores de Álava inició una investigación este mes, aunque ha archivado el procedimiento al ser inimputables las dos presuntas autoras por ser menores de 14 años.

El caso ha pasado ahora al Departamento de Acción Social de la Diputación de Álava para que adopte las medidas oportunas.

La Ertzaintza ha iniciado también una investigación interna para esclarecer por qué no se aceptó la denuncia de la madre de la víctima en comisaría el 4 de octubre.

Vitoria-Gasteiz Abusos sexuales Sociedad

