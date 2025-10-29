Araba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gasteizko ikastetxe batean 12 urteko bi neskatok 6 urteko bati egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira

Adingabeen Fiskaltzak Arabako Foru Aldundira bidali du kasua, ustezko bi egileak inputaezinak direlako.

author image

EITB

Azken eguneratzea

12 urteko bi neskatok 6 urteko bati sexu-erasoak egiten omen zizkioten Gasteizen, antza, ikastetxe publiko batean.

EITBk jakin duenez, Arabako Adingabeen Fiskaltzak ikerketa hasi zuen hilabete honetan, baina artxibatu egin du prozedura, ustezko bi egileak inputaezinak direlako, 14 urtetik beherakoak izateagatik.

Kasua Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari pasatu diote orain, dagozkion neurriak har ditzan.

Ertzaintzak barne-ikerketa bat hasi du, argitzeko zergatik ez zen onartu biktimaren amak urriaren 4an ertzain-etxean jarritako salaketa.

Gasteiz Sexu erasoak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Eskolak barrakoietan, etxebizitzak igogailu gabe... GOIDIaren osteko berreraikuntza motela

2024ko urriaren 29 hartan, goialdeko depresioak eragindako triskantzak Valentziako probintziaren zati handi bat hondatu zuten. GOIDIak bizitzak suntsitu zituen, etxeak, lokalak, zubiak, ehun herri baino gehiagotan. 300.000 lagun baino baino gehiago kaltetu zituen, eta azpiegituretako kalte ekonomikoa kalkulaezina da. Gaur egun, normaltasuna berreskuratu ezinik jarraitzen dute.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X