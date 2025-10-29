TRÁFICO
Solucionados los problemas de tráfico en la entrada a Bilbao por Enekuri

Un choque entre varios vehículos ha provocado el cierre de un carril en el kilómetro 5 de la BI-11, generando importantes retenciones en dirección a Bilbao.

EITB

Última actualización

La entrada a Bilbao por Enekuri se ha visto colapsada a causa de un accidente entre varios vehículos en la BI-11, en el kilómetro 5, sobre la Bi-604, sentido Bilbao.

El siniestro ha obligado a cortar un carril para permitir la actuación de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad de los conductores. La colisión ha provocado retenciones significativas en la zona, afectando a cientos de vehículos durante las primeras horas de la mañana.

Las autoridades de tráfico han recomendado extremar la precaución y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas mientras se normaliza la circulación. No ha habido heridos.

Bilbao Tráfico Sociedad

