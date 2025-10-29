Amaitu dira Enekuriko Bilborako sarreran izan diren trafiko-arazoak
Hainbat ibilgailuk talka egin dute eta errei bat itxi dute BI-11 errepideko 5. kilometroan. Ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira Bilborako sarreran.
Kolapsatu egin da BI-11 errepidea, Bilborako Enekuriko sarrera, 5. kilometroan, BI-604 errepidean, hainbat ibilgailuk istripua izan dute eta.
Istripuaren ondorioz, errei bat itxi behar izan dute, larrialdi-zerbitzuek jardun ahal izateko eta gidarien segurtasuna bermatzeko. Talkak auto-ilara handiak eragin ditu inguruan, eta ehunka ibilgailuri eragin die goizeko lehen orduetan.
Trafikoko agintariek arreta handiz gidatzeko, eta, ahal den neurrian, ibilbide alternatiboak bilatzeko gomendatu dute, zirkulazioa normalizatzen den bitartean.
Ez da zauriturik izan.
