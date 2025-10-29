La mañana de este miércoles se ha complicado en varias carreteras del País Vasco debido a accidentes en vías principales. En la N-1, las afecciones han sido importantes: en Villabona, un accidente ha implicado a tres vehículos, mientras que entre Aduna y Anoeta se han registrado retenciones de hasta cuatro kilómetros en sentido Donostia, afectando la circulación en la zona.

De forma paralela, en la Bi-30 (N-637), a la altura del punto kilométrico 12 en Erandio y en dirección Galdakao, otro choque múltiple ha provocado retenciones importantes, afectando especialmente los accesos a Bilbao y la conexión con la A-8.

Los servicios de emergencia y la Ertzaintza han acudido a ambos lugares para atender a los implicados y restablecer la normalidad en la circulación. Hasta el momento, no se han registrado heridos graves.

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse.