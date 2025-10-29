TRAFIKOA
Amaitu dira auto-ilarak N-1 errepidean, Villabona parean

Hiru ibilgailuk istripua izan dute N-1 errepidean, Aduna eta Anoeta artean. Horrez gain, Bi-30ean (N-637), Erandio parean eta Galdakaorako noranzkoan, auto-ilarak sortu dira.

Istripua N-1 errepidean

Errepideak.

EITB

Azken eguneratzea

Arazoak izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat errepidetan, istripuengatik. N-1 errepidean, kalteak handiak izan dira: Villabonan, hiru ibilgailuk istripua izan dute, eta Aduna eta Anoeta artean lau kilometroko auto-ilarak sortu dira, Donostiarako noranzkoan.

Bi-30ean (N-637), 12. kilometron, Erandio parean eta Galdakaorako noranzkoan, beste talka batek auto-ilara handiak eragin ditu, batez ere Bilboko sarbideetan eta A-8arekiko loturan.

Larrialdi-zerbitzuak eta Ertzaintza bi lekuetara joan dira inplikatuak artatzeko eta zirkulazioa bere onera ekartzeko. Ez da zauritu larririk izan.

Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak arreta handiz gidatzeko eta errepideen egoera kontsultatzeko gomendatzen du.

Trafiko Istripuak Gizartea

