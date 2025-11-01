Nafarroa
Detenido un hombre en Sarriguren por agredir sexualmente a la hija de su pareja sentimental

La detención ha sido realizada esta mediodía por la Policía Municipal del Valle de Egüés.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat atxilotu dute Sarrigurenen sexu-eraso bat egotzita
Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Foral ha detenido este sábado a una persona en Sarriguren por agredir sexual mente a la hija de su pareja sentimental.

La detención ha sido realizada esta mediodía por la Policía Municipal del Valle de Egüés. 

Es la segunda agresión ocurrida en la Cuenca de Pamplona en los últimos días. 

Por el momento, la investigación sigue en curso.

 

