Gizon bat atxilotu dute Sarrigurenen bere bikotekidearen alabari sexu-erasoa egitea egotzita

Eguesibarreko Udaltzaingoak atxilotu du ustezko erasotzailea.

Agentziak | EITB

Foruzaingoak pertsona bat atxilotu du Sarrigurenen (Eguesibar) sexu-eraso bat egotzita. Dirudienez, bere bikotekidearen alabari egin dio eraso.

Larunbat eguerdian egin du atxiloketa Eguesibarreko Udaltzaingoak, eta Iruñerrian azken orduetan gertatutako bigarren erasoa da aipatutakoa.

Oraingoz, gertakaria ikertzen ari dira.

