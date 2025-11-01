Logran controlar de nuevo el incendio forestal de Güeñes
Aunque a primera hora de la tarde del viernes el incendio se encontraba controlado, posteriormente, sobre las 22:00, se reavivó.
El incendio forestal registrado este pasado viernes en la localidad vizcaína de Güeñes se encuentra controlado, si bien efectivos de los bomberos permanecen en la zona, según han confirmado fuentes de la Diputación vizcaína.
El fuego se inició sobre la una de la madrugada de este viernes entre los barrios de La Cuadra y Zaramillo. Bomberos se desplazaron al lugar para apagar las llamas, unas labores dificultadas por el fuerte viento registrado durante la jornada, y provocó el cierre de la carretera Bi-2652 en ese tramo.
Aunque a primera hora de la tarde del viernes el incendio se encontraba controlado, posteriormente se reavivó. Los bomberos han trabajado durante toda la noche para sofocar el fuego y la mañana de este sábado se encuentra ya controlado, si bien efectivos permanecen en la zona.
Se espera que las lluvias que se están registrando este sábado ayuden a dar por extinguido el incendio que, según los datos aportados este pasado viernes desde el Servicio de Montes, afectó a alrededor de diez hectáreas.
