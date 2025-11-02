La semana arrancará con viento del sur y temperaturas que rondarán los 20 grados

Después de un fin de semana en el que el otoño ha hecho acto de presencia, el ambiente primaveral volverá a Euskal Herria a principios de semana. Así, la jornada del lunes amanecerá con viento del sur, que se irá intensificando a lo largo del día, dejando algunas rachas muy fuertes al final. Por la tarde soplará la brisa en la costa. Las temperaturas diurnas subirán casi en todas partes, aunqu las mínimas serán algo más frías. En general, el tiempo será soleado, a pesar de que se verán algunas nubes altas. También cabe la posibilidad de que haya nieblas en el interior y bancos de nubes bajas en el norte a primeras horas.

El martes el viento del sur volverá a cobrar protagonismo. Arreciará, y soplará con fuerza, sobre todo en zonas expuestas del este. Con este viento, las primeras horas del día serán bastante templadas, principalmente cerca de la costa y las temperaturas máximas volverán a ser altas para la época del año, con valores por encima de los 20 grados en la vertiente cantábrica. En el cielo aparecerán nubes medias y altas, pero no traerán mayores consecuencias.

Para el miércoles tampoco se esperan cambios, no al menos hasta la tarde-noche. Las temperaturas seguirán siendo primaverales y veremos amplios claros en todo el territorio.

Sin embargo, el jueves el tiempo cambiará. Según Euskalmet, lloverá desde primera hora y las temperaturas bajarán.