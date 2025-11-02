Hegoaldeko haizearekin eta 20 gradu inguruko tenperaturekin hasiko da astea
Asteazkenera arte, behintzat, ez da aldaketa handirik espero. Eguzkia eta udaberriko tenperatutak izango dira jaun eta jabe Euskal Herri osoan.
Udazken giroan hasitako asteburuak aste hasiera eguzkitsu eta epela ekarriko ditu atzetik. Horrela, astelehena hegoaldeko haizearekin esnatuko da, eta egunean zehar bizitu egingo da, tarteka bolada oso gogorrak utzita. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean. Eguneko tenperaturek ia leku guztietan egingo dute gora; minimoak, ostera, hotzagoak izango dira. Oro har, eguraldi eguzkitsua izango da Euskal Herri osoan, nahiz eta goi-hodei batzuk ikusiko diren. Baliteke, gainera, lehen orduan barnealdean lainoa egotea, eta iparraldean behe-hodeiak.
Asteartean hegoaldeko haizea nagusituko da berriz ere. Zakartu egingo da, eta gogotsu joko du, batez ere ekialdeko haizeguneetan. Haize horrekin, eguneko lehen orduak nahiko epelak izango dira, batez ere kostaldetik gertu, eta tenperatura maximoak altuak izango dira berriro ere garai honetarako; 20 gradutik gorakoak kostaldean. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira, baina ez dute euririk ekarriko.
Asteazkenerako ere ez da aldaketarik espero; ez behintzat arratsalde-gauera arte. Udaberri giroa eta ostarte zabalak nagusituko dira denean.
Hala ere, ostegunean eguraldia aldatu egingo da. Euskalmeten arabera, goizean goiz euria egingo du, eta tenperaturak jaitsi egingo dira.
