Herido grave un hombre tras caerse por el hueco de la escalera en el convento abandonado de Aranzadi. en Pamplona

Un hombre ha resultado herido grave este domingo tras precipitarse desde una altura considerable por el hueco de la escalera del antiguo convento de Aranzadi, en Pamplona.



Según han informado fuentes policiales, el aviso se ha producido a las 08:50 horas de este domingo y hasta el lugar han acudido patrullas de la Policía Municipal de Pamplona y una ambulancia, que ha trasladado al herido con un traumatismo craneoencefálico grave al Hospital Universitario de Navarra.



Se trata de un espacio abandonado. El hombre ha subido por la escalera, que deja en medio un hueco, por el que ha caído.



La Policía Municipal de Pamplona ha acordonado la zona e investiga las causas de la caída.