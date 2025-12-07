Gizon bat larri zauritu da Iruñeko Aranzadiko komentu abandonatuan, eskailerako zulotik erorita
Gizon bat larri zauritu da igande honetan, Iruñeko Aranzadi komentu zaharreko eskailera-zulotik behera erorita.
Polizia iturriek jakitera eman dutenez, abisua igande honetan jaso dute, 08:50ean, eta Iruñeko Udaltzaingoaren patruilak eta anbulantzia bat bertaratu dira, zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eramateko.
Eraikin abandonatua da aipatutakoa. Gizona eskaileretan gora igo da, eta argitu gabe dauden arrazoiak tarteko, erori egin da. Eskailerak zulo bat uzten du erdian, eta handik jausi omen da.
Iruñeko Udaltzaingoak ingurua hesitu du, eta istripuaren arrazoiak ikertzen ari da.
