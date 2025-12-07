Hoy es noticia
Muere un surfista en aguas de San Juan de Luz

El incidente tuvo lugar ayer, cuando había olas de más de cuatro metros de altura. Otros surfistas intentaron ayudarle, pero murió ahogado.

Mala mar en San Juan de Luz, en una imagen de archivo. Foto: Dominique Reis
Euskaraz irakurri: Surflari bat hil da Donibane Lohizuneko uretan
Un surfista de 28 años falleció ayer en aguas de San Juan de Luz (Lapurdi), según informa el diario Sud Ouest.

Según la citada fuente, los hechos ocurrieron ayer, cuando había olas de más de cuatro metros de altura.

Otros surfistas intentaron ayudarle, pero murió ahogado sobre las 16:00 horas en la playa de Lafitenia.

