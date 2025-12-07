Muere un surfista en aguas de San Juan de Luz

Un surfista de 28 años falleció ayer en aguas de San Juan de Luz (Lapurdi), según informa el diario Sud Ouest.

Según la citada fuente, los hechos ocurrieron ayer, cuando había olas de más de cuatro metros de altura.

Otros surfistas intentaron ayudarle, pero murió ahogado sobre las 16:00 horas en la playa de Lafitenia.