Surflari bat hil da Donibane Lohizuneko uretan

Ezbeharra atzo gertatu zen, lau metrotik gorako olatuak zeudenean. Beste surflari batzuk hari laguntzen saiatu ziren, baina itota hil zen.

TEMPÊTE CIARAN temporal denboralea olas olatuak saint-jean-de-luz san juan de luz doniane lohizune iturria: dominique reis
Itsaso txarra Donibane Lohizunen, artxiboko irudi batean. Argazkia: Dominique Reis
EITB

Azken eguneratzea

28 urteko surflari bat hil zen atzo Donibane Lohizuneko (Lapurdi) uretan, Sud Ouest egunkariak zabaldu duenez.

Iturri horren arabera, ezbeharra atzo gertatu zen, lau metrotik gorako olatuak zeudenean.

Beste surflari batzuk hari laguntzen saiatu ziren, baina itota hil zen, 16:00ak aldera, Lafiteneko hondartzan.

