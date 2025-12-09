Bizkaia
Los daños causados por el viento obligan a cerrar temporalmente las piscinas cubiertas del Valle de Trápaga

18:00 - 20:00
Las fuertes rachas de viento de las últimas horas han causado un desprendimiento de parte del cierre perimetral de las piscinas cubiertas del Valle de Trápaga (Bizkaia), que se han cerrado por seguridad. La empresa adjudicataria del servicio ha anunciado que los abonados a las instalaciones podrán acudir de forma gratuita a las piscinas de Portugalete y Barakaldo mientras dure el cierre. El desarrollo de actividades acuáticas y cursos se mantendrá suspendido hasta la reapertura de la instalación.

