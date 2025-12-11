La politóloga, investigadora y divulgadora gasteiztarra Mentxu Ramilo Araujo recibirá el Premio Emakunde a la Igualdad 2025 por su "aportación a favor de la igualdad y el feminismo en más de dos décadas" y su contribución al conocimiento libre y al empoderamiento digital de las mujeres.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha anunciado hoy la elección en la sede de Emakunde, en presencia de la propia galardonada. Según ha explicado en el acto, el jurado ha destacado que Ramilo "genera una conciencia transformadora" a través de los proyectos que impulsa, ya que "combina educación, visibilidad y acción colectiva", en la que destaca la acción formativa a favor de la alfabetización y el empoderamiento digital de las mujeres para reducir las brechas digitales de género y transformar el acceso a la información en poder de acción.

Ramilo, entre otras cosas, impulsó el proyecto WikiEmakumekok, que acaba de cumplir 10 años, para nutrir a la Wikipedia de mujeres referenciales y editoras, así como de contenidos con perspectiva feminista, "con lo que ha conseguido reducir las brechas de género a través del conocimiento libre y corrigiendo la invisibilidad de las mujeres en la cultura digital".

Asimismo, el jurado ha valorado el trabajo realizado por la politóloga sobre la participación política de las mujeres, reconociendo a su vez que sus trabajos han servido "a las institciones para diseñar políticas con perspectiva de género, así como a transformar la toma de decisiones locales".

La propia Mentxu Ramilo ha agradecido el Premio Emakunde 2025, esperando que pueda anima a más personas a crear, liberar y compartir conocimiento cons licencias abiertas en los depósitos libres. "Ojalá este premio sirva para generar conciencia sobre la importancia que tiene documentar las contribuciones de tantas mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia", ha declarado.

Mentxu Ramilo ha recordado a las personas y colectivos que le acompañan en sus proyectos de voluntariado en Wikipedia, con Zehar-Errefuxiatuekin y con la Red Ibérica de Comuneras. “Seguiremos descubriendo historias de vida que nos inspiren y animen a trabajar por el bien común y la justicia social”.