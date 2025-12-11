Emakunde Saria
Mentxu Ramilo Araujo politologo eta aktibistak jasoko du 2025eko Emakunde saria, emakumeen ezagutza askeari eta ahalduntze digitalari egindako ekarpenagatik

Emakundek azpimarratu duenez, Ramilok emakumeak ikusaraztea lortu du WikiEmakumeok lankidetza-proiektua bultzatuz eta, epaimahaiak nabarmendu horren aktibismo feministak hezkuntza, ikusgarritasuna eta ekintza kolektiboa uztartzen dituela.
Mentxu Ramilo eta Miren Elgarresta, ostegun honetan. Argazkia: Irekia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mentxu Ramilo Araujo politologo, ikertzaile eta dibulgatzaile gasteiztarrak jasoko du Berdintasunaren aldeko 2025eko Emakunde saria, "berdintasunaren eta feminismoaren alde bi hamarkadatan baino gehiagotan egin duen ekarpenagatik" eta emakumeen ezagutza askeari eta ahalduntze digitalari egindako ekarpenagatik. 

Emakunderen zuzendariak, Miren Elgarrestak, gaur eman du horren berri, erakundearen egoitzan, sariduna bera bertan zela. Azaldu dutenez, epaimahaiak nabarmendu du Ramilok "kontzientzia eraldatzailea" sortzen duela bultzatzen dituen proiektuen bidez, "hezkuntza, ikusgarritasuna eta ekintza kolektiboa uztartzen dituelako". 

Izan ere, emakumeen alfabetatzearen eta ahalduntze digitalaren aldeko prestakuntza-ekintza nabarmentzen da haren ekarpenen artean, genero-arrakala digitala murrizteko eta informaziorako sarbidea ekintza-ahalmen bihurtzeko. 

Ramilok, besteak beste, 10 urte bete berri dituen WikiEmakumeok egitasmoa bultzatu zuen, zeinaren bidez Wikipedia emakume erreferentzialez eta editoreez hornitzea lortu baitzen, bai eta ikuspegi feministadun edukiez ere, "horrela, genero-arrakalak murriztea lortu du, ezagutza askearen bidez eta kultura digitalean emakumeen ikusezintasuna zuzenduz".

Era berean, politologoak emakumeen parte-hartze politikoari buruz egindako lana baloratu du epaimahaiak, eta aitortu du "erakundeek genero-ikuspegidun politikak diseinatzeko eta tokiko erabakiak hartzeko modua eraldatzeko" balio izan dutela haren lanek.

Mentxu Ramilok berak 2025eko Emakunde saria eskertu du, gordailu libreetan irekitako lizentziekin ezagutza sortu, askatu eta partekatzera pertsona gehiago animatuko dituelakoan. "Sari honek historian zehar ikusezin bihurtu diren hainbat emakumeren ekarpenak dokumentatzeak duen garrantziari buruzko kontzientzia sortzeko balioko du", adierazi du.

Saridunak Wikipedian boluntariotza-proiektuetan laguntzen dioten pertsonak eta kolektiboak gogoratu ditu, Zehar-Errefuxiatuekin eta Komuneroen Iberiar Sarearekin. "Guztion onerako eta justizia sozialerako lan egitera bultzatzen gaituzten eta inspiratzen gaituzten bizi-istorioak deskubritzen jarraituko dugu".

