VIOLENCIA SEXUAL
Un hombre agrede sexualmente a una menor en Aia tras citarse a través de una aplicación de contactos

El hombre, un joven de 25 años, ha sido detenido esta madrugada por la Ertzaintza y trasladado a dependencis policiales.
Euskaraz irakurri: Gizon batek sexu-erasoa egin dio adingabe bati Aian, kontaktu-aplikazio baten bidez hitzordua lortu ostean
Agencias | EITB

Última actualización

Un joven de 25 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Aia (Gipuzkoa) acusado de agredir sexualmente a una menor con la que se citó en San Sebastián tras haber contactado con ella a través de una aplicación de contactos, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La misma fuente ha precisado que los hechos sucedieron este miércoles por la tarde, cuando el hombre se citó con la menor en la capital donostiarra desde donde se dirigieron en un vehículo a la vivienda del arrestado, ubicada en Aia, donde la víctima denunció que había sido agredida sexualmente.

El supuesto agresor ha sido detenido esta madrugada por la Ertzaintza y trasladado a dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Abusos sexuales Sociedad

