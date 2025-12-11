SEXU-INDARKERIA
Gizon batek sexu-erasoa egin dio adingabe bati Aian, kontaktu-aplikazio baten bidez hitzordua lortu ostean

Gizona, 25 urteko gaztea, goizaldean atxilotu du Ertzaintzak, eta polizia-bulegoetara eraman dute.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 25 urteko gazte bat atxilotu du Aian (Gipuzkoa), Donostian harekin harremanetan jarri den adingabe bati sexu-erasoa egitea egotzita. Gaztea harremanetan jarri zen neskarekin aplikazio baten bidez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Iturri berak zehaztu duenez, gertakariak asteazken arratsaldean izan ziren, gizonak adingabearekin hitzordua egin zuenean Donostiako hiriburuan. Handik, ibilgailu batean, atxilotuaren etxebizitzara joan ziren, Aian, eta biktimak sexu-erasoa egin ziola salatu zuen.

Ertzaintzak goizaldean atxilotu du ustezko erasotzailea, eta ertzain-etxera eraman dute, epailearen esku uzteko zain.

Donostia Gipuzkoa Sexu erasoak Gizartea

