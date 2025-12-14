Cientos de personas se concentran en Zestoa en apoyo a las seis procesadas por "solidaridad feminista"
Seis personas de la localidad serán juzgadas la próxima semana por un delito contra la integridad moral. Han sido denunciadas por la expareja de una de ellas por "perjudicar su reputación" al acusarle de violencia machista hace unos años.
Seis vecinas de Zestoa serán juzgadas este martes en el juzgado de Donostia-San Sebastián acusadas de delitos de coacciones y contra la integridad moral. Se juzgarán hechos ocurridos hace siete años, cuando un hombre de Zestoa interpuso una denuncia contra su expareja y otras cinco personas.
El hombre denuncia que "vulneraron su integridad moral" y que "dañaron su reputación" al acosarle y señalarle como agresor machista.
La expareja y el Movimiento Feminista de Zestoa defienden que él es el acosador.
Una multitud se ha concentrado este domingo en la Plaza de los Fueros de Zestoa para mostrar su solidaridad con las encausadas y mostrar su rechazo a este juicio.
Las seis acusadas han recibido el apoyo de 29 agentes de la localidad, entre los que se encuentran PNV y EH Bildu, así como del sindicato ELA.
La acusación y la fiscalía piden penas de hasta cinco años de prisión para su expareja y para el alcalde de Zestoa y de hasta cuatro años para las cuatro restantes.
