Ehunka lagun elkartu dira Zestoan, "elkartasun feministagatik" auzipetutako sei pertsonen aldeko elkarretaratzean

Herriko sei bizilagun epaituko dituzte datorren astean, integritate moralaren aurkako delitua egotzita. Akusatuetako emakumeetako baten bikotekide ohia da salaketa jarri duena, kalte egin diotela bere izen onari argudiatuz, duela urte batzuk indarkeria matxista leporatu ziotelako.
Elkarretaratzea Zestoan. Argazkia: GUKA

Asteartean Zestoako sei bizilagun epaituko dituzte Donostiako epaitegian, derrigortze eta integritate moralaren aurkako delituak egotzita. Duela zazpi urteko gertakariak epaituko dira, orduan jarri baitzuen salaketa Zestoako gizon batek bere bikotekide-ohiaren eta beste bost herrikideren aurka. 

Gizonezko horrek dio bere integritate morala urratu zutela eta kalte egin ziotela bere izen onari, indarkeria matxista leporatuta bere aurka egin zutelako.

Bikotekide ohiak eta Zestoako Mugimendu Feministak diote, aldiz, bera dela jazartzailea. 

Gaur elkarretaratzea egin dute Zestoako Foru Plazan eta jendetza bildu da sei herrikideei elkartasuna adierazi eta epaiketa horren aurka egiteko. Akusatuek emakumea defendatu baino ez zutela egin esan du Mugimendu Feministak. 

Sei auzipetuek herriko 29 eragileren babesa jaso dute, eta tartean dira EAJ eta EH Bildu alderdiak baita ELA sindikatua ere.

Akusazioak eta fiskaltzak bost urte arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte bikotekide ohiarentzat eta Zestoako alkatearentzat eta lau urte artekoak gainerako laurentzat.

