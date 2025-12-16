Presentación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Presentan ETB ON, la nueva plataforma digital de televisión de EITB

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ETB ON aurkeztu dute, EITBren telebista plataforma digital berria
author image

EITB

Última actualización

ETB ON incluye una oferta increíble de directos y el mejor contenido del Grupo EITB a un solo click, para verlo cuando y como se quiera. EITB ha reformulado la plataforma Nahieran y la ha proyectado hacia el futuro, con una nueva tecnología y con un diseño adaptado a los nuevos modelos de consumo.

Televisión Pública Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Paralizan el Guggenheim de Urdaibai, 17 años después del anuncio del proyecto

Tras dos años de análisis e intensos debates, el Patronato ha tomado la decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Hace un mes, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, explicó que la limpieza de los terrenos para la construcción del museo iba a durar mucho tiempo, así como el esclarecimiento judicial de las denuncias contra el proyecto. Asimismo, ha recibido un aluvión de críticas por parte de grupos ecologistas y la ciudadanía.

Estacion Renfe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El nuevo abono único de transportes anunciado por el Gobierno de España se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente ha afirmado que la intención del Gobierno es trabajar con las distintas administraciones, como Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para unificar o integrar en un futuro los abonos de carácter urbano e interurbano y que exista un solo título de transporte como ocurre en otros países europeos.
Cargar más