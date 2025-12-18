Los Mossos d 'Esquadra y la Guardia Civil registran la sede del laboratorio IRTA-CReSA por el brote de peste porcina africana

Los Mossos d 'Esquadra y la Guardia Civil han registrado este jueves la sede del laboratorio IRTA-CReSA, situado en Bellatera (Barcelona), por el brote de peste porcina africana (PPA) detectado a finales del pasado mes de noviembre en Cataluña. Ambos cuerpos policiales han entrado esta mañana en el edificio ubicado en las inmediaciones de la 'zona cero' por orden judicial.

El recinto está bajo sospechas por la posibilidad de que se hubiera producido una fuga que estaría detrás del brote de peste porcina africana.

El registro ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès que investiga la causa como un presunto delito contra el medio ambiente. La entrada y registro en estas instalaciones se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación.

El Govern catalán pide "máxima prudencia" tras el registro

La portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, ha pedido "máxima prudencia" respecto a las conclusiones que puedan sacarse del registro, y ha instado a esperar al fin de la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana.



En declaraciones a los periodistas en el Parlament, Paneque ha asegurado que el ejecutivo catalán "no tiene ninguna información que permita ni validar ni negar" si el origen del brote fue el laboratorio situado en Bellaterra.



El laboratorio IRTA-CReSA, bajo sospecha

El laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) está desde hace días bajo el foco de las sospechas, ya que los primeros jabalís muertos que estaban infectados aparecieron cerca de sus instalaciones.

El pasado nueve de diciembre, los Mossos d 'Esquadra, investigan el origen del virus en un equipo conjunto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ya remitieron un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola en relación con el caso.

Esta investigación judicial va en paralelo a la auditoría que la Generalitat ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal reunidos en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados.



Esos cinco centros, entre los que figura el propio IRTA-CReSA, están en el foco de la investigación a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

El virus, detectado por primera vez en el Estado español desde 1994, ha puesto en peligro la exportación de cerdos de España en todo el mundo.