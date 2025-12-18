TXERRI-IZURRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak IRTA-CReSA laborategiaren egoitza miatu dute, Afrikako txerri-izurria dela eta

Zero gunetik gertu dagoen eraikinean sartu dira gaur goizean, epailearen aginduz. Inguru hori susmopean dago, Afrikako txerri-izurritearen atzean egon daitekeen ihesaldi bat tarteko. 

GRAFCAT5891. BELLATERRA (BARCELONA) (ESPAÑA), 18/12/2025.- Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Bellatera (Barcelona), en el marco de la investigación conjunta de ambos cuerpos para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA).EFE/ Quique García

Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak IRTA-CReSA laborategia miatu dute Bartzelonan. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak IRTA-CReSA laborategiaren egoitza miatu dute ostegun goizaldean Bellateran (Bartzelona), azaroaren amaieran Katalunian atzemandako Afrikako txerri-izurritea dela eta. Agenteak 'zero gunetik' gertu dagoen eraikinean sartu dira, epaileak hala aginduta. Eraikina susmopean dago, izurria eragin duen ihesaldi bat egon daitekeela uste baita.

Cerdanyola del Valleseko Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiak agindu du miaketa, eta azaldu dutenez, ingurumenaren aurkako ustezko delitu gisa ikertzen ari da auzia. Instalazio horietan sartzeko eta erregistratzeko, gisa horretako ikerketa-zentroetan beharrezkoak diren segurtasun-protokoloak eta -neurriak betetzen ari dira.

Kataluniako Gobernuak "zuhurtzia" eskatu du

Kataluniako Gobernuko bozeramaile Silvia Panequek "zuhurtzia" eskatu du erregistrotik atera daitezkeen ondorioen inguruan, eta Afrikako txerri izurritearen jatorriari buruzko ikerketa amaitu arte itxaroteko eskatu du.

Kataluniako Parlamentuan egindako adierazpenetan, Panequek ziurtatu du Kataluniako Gobernuak ez duela "baliozkotzeko edo ukatzeko inolako informaziorik".

IRTA-CReSA laborategia, susmopean

IRTA-CReSA laborategia (Animalien Osasunari buruzko Ikerketa Zentroa) susmopean dago duela egun batzuetatik, kutsatutako lehen basurdeak instalazioetatik hurbil topatu zituztelako.

Birusa ikertzen dabiltzan Esquadra Mossoek, Guardia Zibilaren Natura Babesteko Zerbitzuarekin batera, joan den abenduaren 9an bidali zuten lehen atestatua Cerdanyolako epaitegietara.

Ikerketa horrez gain, Generalitateak IRTA-CReSA laborategiari ikuskaritza egiteko eskatu dio, brotea animalien ikerketara bideratutako bost zentroetako batean (guztiak 20 kilometroko erradioan) agertu ote den jakiteko. Bost zentro horiek, IRTA-CReSA bera horien artean, ikerketaren fokuan daude.

Espainiako Estatuan 1994tik lehen aldiz detektatu den birusak Espainiako txerrien esportazioa arriskuan jarri du. 

Animaliak Bartzelona Katalunia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eider Gotxi (Guggenheim Urdaibai Stop): "Herritarron lanari esker lortu da Guggenheim Urdaibai proiektua bertan behera geratzea"

Guggenheim Urdaibai egitasmoa behin betiko bertan behera gelditu eta biharamunean, erakundeen jarrera "zurrun eta inposatzailearen aurrean" herria garaile atera dela azpimarratu du Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren bozeramaileak. Garaipena jai giroan ospatzeko otsailaren 7rako Gernikan antolatu duten ospakizunean parte hartzeko deia egin die herritarrei. Bestalde, Gotxik ohartarazi du plataformaren bidea ez dela bukatzen eta ontziola Muruetatik ateratzea izango dela hurrengo erronka. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X