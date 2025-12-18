Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak IRTA-CReSA laborategiaren egoitza miatu dute, Afrikako txerri-izurria dela eta
Zero gunetik gertu dagoen eraikinean sartu dira gaur goizean, epailearen aginduz. Inguru hori susmopean dago, Afrikako txerri-izurritearen atzean egon daitekeen ihesaldi bat tarteko.
Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak IRTA-CReSA laborategiaren egoitza miatu dute ostegun goizaldean Bellateran (Bartzelona), azaroaren amaieran Katalunian atzemandako Afrikako txerri-izurritea dela eta. Agenteak 'zero gunetik' gertu dagoen eraikinean sartu dira, epaileak hala aginduta. Eraikina susmopean dago, izurria eragin duen ihesaldi bat egon daitekeela uste baita.
Cerdanyola del Valleseko Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiak agindu du miaketa, eta azaldu dutenez, ingurumenaren aurkako ustezko delitu gisa ikertzen ari da auzia. Instalazio horietan sartzeko eta erregistratzeko, gisa horretako ikerketa-zentroetan beharrezkoak diren segurtasun-protokoloak eta -neurriak betetzen ari dira.
Kataluniako Gobernuak "zuhurtzia" eskatu du
Kataluniako Gobernuko bozeramaile Silvia Panequek "zuhurtzia" eskatu du erregistrotik atera daitezkeen ondorioen inguruan, eta Afrikako txerri izurritearen jatorriari buruzko ikerketa amaitu arte itxaroteko eskatu du.
Kataluniako Parlamentuan egindako adierazpenetan, Panequek ziurtatu du Kataluniako Gobernuak ez duela "baliozkotzeko edo ukatzeko inolako informaziorik".
IRTA-CReSA laborategia, susmopean
IRTA-CReSA laborategia (Animalien Osasunari buruzko Ikerketa Zentroa) susmopean dago duela egun batzuetatik, kutsatutako lehen basurdeak instalazioetatik hurbil topatu zituztelako.
Birusa ikertzen dabiltzan Esquadra Mossoek, Guardia Zibilaren Natura Babesteko Zerbitzuarekin batera, joan den abenduaren 9an bidali zuten lehen atestatua Cerdanyolako epaitegietara.
Ikerketa horrez gain, Generalitateak IRTA-CReSA laborategiari ikuskaritza egiteko eskatu dio, brotea animalien ikerketara bideratutako bost zentroetako batean (guztiak 20 kilometroko erradioan) agertu ote den jakiteko. Bost zentro horiek, IRTA-CReSA bera horien artean, ikerketaren fokuan daude.
Espainiako Estatuan 1994tik lehen aldiz detektatu den birusak Espainiako txerrien esportazioa arriskuan jarri du.
