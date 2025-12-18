Navidad
Préstamo de trajes de baserritarra: “Sobre todo, vienen familias que no disponen de una red"

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: Baserritar jantziak maileguan: “Sarerik ez duten familiak etortzen dira gehienbat”
author image

Ane Santesteban | EITB

Última actualización

Orioko Herri Ikastola ha organizado, por segundo año consecutivo, un proyecto de préstamo de trajes de baserritarra dentro de la iniciativa "Piztu eta Eragin". Además de reutilizar la ropa, la iniciativa tiene como objetivo ayudar a las familias que no disponen de una red en la localidad. Abarcas, faldas, pañuelos, calcetines de lana...  se puede encontrar de todo , y estos días las familias tendrán la oportunidad de adquirir lo que necesiten. 

Navidad Comunidad Autonóma Vasca Navarra Orio Sociedad

X