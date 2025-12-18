Préstamo de trajes de baserritarra: “Sobre todo, vienen familias que no disponen de una red"
Orioko Herri Ikastola ha organizado, por segundo año consecutivo, un proyecto de préstamo de trajes de baserritarra dentro de la iniciativa "Piztu eta Eragin". Además de reutilizar la ropa, la iniciativa tiene como objetivo ayudar a las familias que no disponen de una red en la localidad. Abarcas, faldas, pañuelos, calcetines de lana... se puede encontrar de todo , y estos días las familias tendrán la oportunidad de adquirir lo que necesiten.
Te puede interesar
Bizkaibus acepta desde hoy la tarjeta Mugi de Gipuzkoa como medio de pago
Se permite así a los usuarios de los tres territorios desplazarse por Bizkaia con su tarjeta habitual, mediante un sistema de pago integrado y homogéneo.
Será noticia: EITB Maratoia, Talgo vuelve a Euskadi y previsión económica para 2026
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Una técnica del Ararteko declara que "el informe de los servicios sociales fue incorrecta" en el caso de Zestoa
La trabajadora de la Defensoría del Pueblo ha testificado, como testigo de la defensa, en la segunda sesión del juicio a seis personas de Zestoa acusadas de un presunto delito contra la integridad moral a un hombre.
Deporte, música y trabajo duro: el secreto de longevidad de Isabel, una donostiarra de 110 años
Isabel Etxeberria continúa, a sus 110 años, tocando el piano cada tarde en su casa de Barcelona. Nos cuenta que siempre ha hecho deporte y aún hoy mantiene una vida muy activa. Opina que, para envejecer bien, es más importante tener cariño que comodidades materiales.
Guggenheim Urdaibai Stop atribuye al "trabajo de la ciudadanía" la paralización del proyecto
Un día después del carpetazo definitivo al proyecto Guggenheim Urdaibai, la plataforma ha defendido que "esta victoria" es consecuencia del "constante trabajo realizado por innumerables personas". Por otra parte, ha anunciado un acto de celebración el próximo 7 de febrero en Gernika. En todo caso, la plataforma ha destacado que no acaba aquí su andadura y que seguirá trabajando el futuro de la comarca.
Retenciones de 11 kilómetros en la AP-8 en Irun, con la frontera otra vez cerrada para camiones en Biriatou
La AP-8 acumula en torno a 11 kilómetros de retenciones a la altura de Irun, en sentido Baiona, donde se han activado medidas especiales de regulación del tráfico para camiones en el punto kilométrico 0. Las restricciones a los vehículos pesados estarán en vigor entre las 05:00 y las 20:00 horas.
Presentan ETB ON, la nueva plataforma digital de televisión de EITB
ETB ON incluye una oferta increíble de directos y el mejor contenido del Grupo EITB a un solo click, para verlo cuando y como se quiera. EITB ha reformulado la plataforma Nahieran y la ha proyectado hacia el futuro, con una nueva tecnología y con un diseño adaptado a los nuevos modelos de consumo.
Las plataformas ciudadanas de Gernika, Bermeo y Mundaka critican el plan estratégico para Busturialdea-Urdaibai
Han mostrado su desacuerdo con el plan de inversiones previsto por el Gobierno Vasco y la Diputacion Foral de Bizkaia. Afirman que la comarca está envejeciendo porque los jóvenes no tienen oportunidad de trabajar y vivir en la zona. Por lo tanto, exigen, en primer lugar, un lan de empleo y vivienda.
El fallido Guggenheim de Urdaibai, un proyecto iniciado hace 17 años
Tras dos años de análisis e intensos debates, el Patronato ha tomado la decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Hace un mes, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, explicó que la limpieza de los terrenos para la construcción del museo iba a durar mucho tiempo, así como el esclarecimiento judicial de las denuncias contra el proyecto. Asimismo, ha recibido un aluvión de críticas por parte de grupos ecologistas y la ciudadanía.