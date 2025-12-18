Accidente
Tres heridos en un accidente entre tres vehículos y un autobús en la BI-637 en Erandio

El siniestro, que ha tenido lugar sobre las 07:50 horas, ha provocado el corte de los carriles izquierdo y central lo que ha generado unos tres kilómetros de retenciones.
Retenciones en Erandio
Euskaraz irakurri: Hiru pertsona zauritu dira BI-637 errepidean, Erandion, hiru ibilgailuk eta autobus batek izandako istripuan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Tres personas han resultado heridas en un accidente que ha tenido lugar este jueves en la BI-637 a la altura de Erandio (Bizkaia) en el que se han visto implicados tres vehículos y un autobús, ha informado el Departamento de Seguridad.

El siniestro, que ha tenido lugar sobre las 07:50 horas, ha provocado el corte de los carriles izquierdo y central lo que ha generado unos tres kilómetros de retenciones.

Los heridos, cuyas lesiones al parecer no revisten gravedad, viajaban en los turismos, han señalado las fuentes, que han detallado que, de momento, no les constan que se hayan registrado heridos entre los pasajeros del autobús

Accidentes de Tráfico Erandio Sociedad

