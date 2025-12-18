Istripua
Hiru pertsona zauritu dira BI-637 errepidean, Erandion, hiru ibilgailuk eta autobus batek izandako istripuan

Ezbeharra 07:50 aldera gertatu da, eta ezkerreko eta erdiko erreiak itxi behar izan dituzte. Ondorioz, hiru kilometroko auto-ilarak sortu dira.
Auto-ilarak Erandion
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hiru pertsona zauritu dira ostegun honetan BI-637 errepidean, Erandio (Bizkaia) parean, izan den istripu batean. Hiru ibilgailuk eta autobus batek talka egin dute, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ezbeharra 07:50 aldera gertatu da, eta ezkerreko eta erdiko erreiak itxi behar izan dituzte. Ondorioz, hiru kilometroko auto-ilarak sortu dira.

Antza denez, autoetan zihoazenak dira zaurituak; hala ere, inor ez da larri zauritu. Iturriek ez dute oraingoz argitu autobuseko bidaiariak zauritu diren. 

