El alcalde de Asasua denuncia que un grupo de personas intentó asaltar un edificio municipal

Javier Ollo, alcalde de Alsasua (Navarra), ha denunciado el intento de asalto en la madrugada del 1 de enero a un edificio municipal, al que un grupo de personas intentó entrar por la fuerza.

Ollo ha explicado en redes sociales que "un grupo numeroso de personas" intentó "tirar a patadas la puerta" de Gure Etxea, aunque los agentes de la Policía Municipal lograron evitarlo. Fueron víctimas de "intimidación y graves insultos" por parte de los asaltantes.

El alcalde asegura que el Ayuntamiento "incoará las correspondientes denuncias contra las personas identificadas", y además traslada su apoyo "al conjunto de agentes de la Policía Municipal".