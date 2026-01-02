Altsasuko alkateak salatu du pertsona talde bat udal eraikin batean indarrez sartzen saiatu zela
Gertakariak urtarrilaren 1eko goizaldean jazo ziren. Udaltzaingoak erasoa saihestu zuen, baina agenteak "larderia eta irain larrien" biktima izan ziren, alkatearen arabera.
Javier Ollo Altsasuko (Nafarroa) alkateak salatu duenez, urtarrilaren 1eko goizaldean pertsona talde bat udal-eraikin batean sartzen saiatu ziren, indarrez.
Ollok sare sozialetan azaldu duenez, "jende asko" Gure Etxeko atea "ostikoka botatzen" saiatu zen, baina udaltzainek baruan sartzea saihestu zuten.
Alkatearen esanetan, Udalak "identifikatutako pertsonen aurkako salaketak jarriko ditu". Gainera, "udaltzain guztiei" babesa helarazi die.
