La adicción a la pregabalina se consolida entre jóvenes vulnerables atendidos por el programa Erdu

Hombres de entre 18 y 35 años con adicción a la pregabalina conforman el perfil mayoritario de las personas atendidas por Erdu, el programa del Gobierno Vasco dirigido a personas con adicciones en situación de alta vulnerabilidad social.

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha presentado el balance de 2025 del programa, que atendió a 464 personas, una cifra similar a la de años anteriores, y que confirma un rejuvenecimiento de los perfiles con consumos problemáticos.

El 92 % de las personas atendidas son hombres y el 63 % tiene entre 18 y 35 años. Además, el 86 % carece de hogar o vive en infraviviendas, y presenta trayectorias de adicción muy cronificadas y problemas significativos de salud mental. Nueve de cada diez usuarios mantienen un consumo activo y más de la mitad presenta patología dual.

La sustancia principal es la pregabalina, que concentra más de la mitad de los casos, seguida por el alcohol, el cannabis, la cocaína y la heroína.

El informe destaca la eficacia de la intervención comunitaria de proximidad: en ocho de cada diez casos se cumplen los objetivos acordados, como mejoras en la salud, reducción del consumo, acceso a recursos sociales o estabilización residencial. Entre la población extranjera, mayoritaria en el programa, las tasas de finalización positiva son incluso superiores.

Erdu, creado en 2020 durante la pandemia, actúa directamente en la calle y en recursos sociales y sanitarios, en coordinación con servicios sociales, salud mental, centros de adicciones, Lanbide, la Ertzaintza y entidades del tercer sector. El programa cuenta con una dotación anual de 300.000 euros y será reforzado en 2026.

La consejera Nerea Melgosa ha subrayado que Erdu demuestra que “incluso en contextos muy duros es posible recuperar vínculos, salud y proyectos de vida”.