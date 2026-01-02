Drogen kontsumoa eta adikzioak
Pregabalinarekiko mendekotasuna egonkortu egin da Erdu programak artatzen dituen gazte kalteberen artean

Gizarte-ahultasun handiko egoeran dauden adikzioak dituzten pertsonei arreta emateko programaren profil nagusia 18 eta 35 urte bitarteko gizonena da, asko etxerik gabekoak eta osasun mentaleko arazoak dituztenak.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pregabalinarekiko mendekotasuna duten 18 eta 35 urte bitarteko gizonezkoak dira Erduk artatutako pertsonen profil nagusia. Erdu gizarte-kalteberatasun ahulean dauden adikzioak dituzten pertsonei zuzendutako Eusko Jaurlaritzaren programa da.

Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak programaren 2025eko balantzea aurkeztu du. 464 pertsonari eman zien arreta, aurreko urteetako kopuruaren antzekoa, eta kontsumo problematikoak dituzten profilak gaztetu egin direla berretsi du.

Artatutako pertsonen % 92 gizonezkoak dira, eta % 63k 18 eta 35 urte bitartean ditu. Gainera, % 86k ez du etxerik edo infraetxeetan bizi da, eta mendekotasun-ibilbide oso kronifikatuak eta osasun mentaleko arazo esanguratsuak ditu. Hamar erabiltzailetik bederatzik kontsumo aktiboa dute eta erdiek baino gehiagok patologia duala dute.

Substantzia nagusia pregabalina da, kasuen erdiak baino gehiago biltzen dituena, eta atzetik datoz alkohola, kalamua, kokaina eta heroina.

Txostenak gertuko esku-hartze komunitarioaren eraginkortasuna nabarmentzen du: hamar kasutik zortzitan betetzen dira adostutako helburuak, hala nola osasuna hobetzea, kontsumoa murriztea, baliabide sozialetarako sarbidea izatea edo bizitegiak egonkortzea. Programan gehiengoa diren atzerritarren artean, amaiera-tasa positiboak are handiagoak dira.

Erdu 2020an sortu zen pandemia garaian, eta zuzenean jarduten du kalean eta gizarte- eta osasun-baliabideetan, gizarte-zerbitzuekin, osasun mentalarekin, adikzio-zentroekin, Lanbiderekin, Ertzaintzarekin eta hirugarren sektoreko erakundeekin koordinatuta. Programak 300.000 euroko zuzkidura du urtero, eta 2026an indartuko da.

Nerea Melgosa sailburuak azpimarratu du Erduk erakusten duela “oso testuinguru gogorretan ere posible dela loturak, osasuna eta bizi proiektuak berreskuratzea”.

Eusko Jaurlaritza Drogak Gizartea

