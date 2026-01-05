Un total de 362 077 personas visitaron en 2025 el Aquarium de San Sebastián, una cifra que lo consolida como el recurso turístico y cultural más visitado de Gipuzkoa y el segundo de Euskadi, únicamente por detrás del Museo Guggenheim de Bilbao.



En el ámbito del turismo internacional, Francia se sitúa como el país del que más visitantes procedieron, con 94 267 personas, lo que representa el 26,04 % del total, mientras que desde los Estados Unidos llegaron 20 446 (5,65 %), del Reino Unido 9000 (2,49 %) y de Alemania 6596 (1,82 %).



Según informa este centro en una nota, la mayor parte de sus visitantes del ámbito más cercano llegó de Gipuzkoa con 53 725 personas, de Bizkaia (34 524), de Navarra (25 019) y de Álava (11 926), mientras que por comunidades autónomas, Madrid aportó 9092, La Rioja 7191 y Cantabria 3868.



Desde el punto de vista económico, la tienda del Aquarium ha incrementado su facturación en un 4,8 %, impulsada, entre otros factores, por la incorporación de una línea propia de productos más sostenibles, alineada con los valores de conservación y respeto al medio marino.



Asimismo, la línea de negocio de eventos ha crecido un 38 %, gracias a la consolidación de los nuevos espacios 'Mare', 'Thalassa' y 'Privado', que han registrado un incremento del 66 % en su actividad.