AQUARIUM SAN SEBASTIÁN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Más de 362 000 personas visitaron el Aquarium de San Sebastián en 2025

Se consolida como el recurso turístico y cultural más visitado de Gipuzkoa y el segundo de Euskadi, por detrás del Museo Guggenheim de Bilbao.
Curiosidades sobre el centenario del Aquarium de San Sebastián.
Euskaraz irakurri: 362.000 lagunek baino gehiagok bisitatu zuten Donostiako Aquariuma 2025ean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un total de 362 077 personas visitaron en 2025 el Aquarium de San Sebastián, una cifra que lo consolida como el recurso turístico y cultural más visitado de Gipuzkoa y el segundo de Euskadi, únicamente por detrás del Museo Guggenheim de Bilbao.

En el ámbito del turismo internacional, Francia se sitúa como el país del que más visitantes procedieron, con 94 267 personas, lo que representa el 26,04 % del total, mientras que desde los Estados Unidos llegaron 20 446 (5,65 %), del Reino Unido 9000 (2,49 %) y de Alemania 6596 (1,82 %).

Según informa este centro en una nota, la mayor parte de sus visitantes del ámbito más cercano llegó de Gipuzkoa con 53 725 personas, de Bizkaia (34 524), de Navarra (25 019) y de Álava (11 926), mientras que por comunidades autónomas, Madrid aportó 9092, La Rioja 7191 y Cantabria 3868.

Desde el punto de vista económico, la tienda del Aquarium ha incrementado su facturación en un 4,8 %, impulsada, entre otros factores, por la incorporación de una línea propia de productos más sostenibles, alineada con los valores de conservación y respeto al medio marino.

Asimismo, la línea de negocio de eventos ha crecido un 38 %, gracias a la consolidación de los nuevos espacios 'Mare', 'Thalassa' y 'Privado', que han registrado un incremento del 66 % en su actividad.

Donostia-San Sebastián Aquarium Sociedad

Te puede interesar

eclipse solar eguzki eklipsea hego amerika sudamérica 2 de julio 2019 uztailak 2 EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Álava, territorio privilegiado en Euskadi para ver el eclipse solar de agosto de 2026

En Euskadi el territorio alavés será el más afortunado por la 'lotería' que supone un fenómeno astronómico de este tipo, el primero en nuestro país desde hace más de un siglo, ya que será completamente visible en casi la totalidad de esta provincia. Sin embargo, la totalidad del evento del 12 de agosto se producirá sobre las 20:28 horas con lo que el astro solar "estará ya muy bajo" y es posible que quien no tenga un emplazamiento con el horizonte oeste-noroeste despejado llegue a perdérselo porque probablemente no se vea el sol.

Cargar más
Publicidad
X