DONOSTIAKO AQUARIUMA
362.000 pertsona baino gehiagok bisitatu dute Donostiako Aquariuma 2025ean

Gipuzkoako baliabide turistiko eta kultural bisitatuena da, eta Euskadiko bigarrena, Bilboko Guggenheim Museoaren atzetik.
Agentziak | EITB

Guztira 362.077 pertsonak bisitatu zuten 2025ean Donostiako Aquariuma. Zifra horri esker, Gipuzkoako baliabide turistiko eta kultural bisitatuena da, eta Euskadiko bigarrena, Bilboko Guggenheim Museoaren atzetik.

Nazioarteko turismoari dagokionez, Frantziatik etorri ziren bisitari gehien (94.267 pertsona), guztizkoaren % 26,04; AEBetik, berriz, 20.446 etorri ziren (% 5,65), Erresuma Batutik 9.000 (% 2,49) eta Alemaniatik 6.596 (% 1,82).

Zentroak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Gipuzkoatik (53.725 pertsona), Bizkaitik (34.524), Nafarroatik (25.019) eta Arabatik (11.926) etorri zen bisitari gehien, eta autonomia-erkidegoei dagokienez, Madrilek 9.092 bisitari ekarri zituen, Errioxak 7.191 eta Kantabriak 3.868.

Ikuspegi ekonomikotik, Aquariumeko dendaren fakturazioa % 4,8 igo da, beste faktore batzuen artean, produktu jasangarriagoen ildo propioa sartzeak bultzatuta, itsas ingurunea kontserbatzearen eta errespetatzearen balioekin lerrokatuta.

Halaber, ekitaldien negozio-lerroa % 38 hazi da, “Mare”, “Thalassa” eta “Privado” gune berriak sendotu direlako. Gune horiek % 66ko hazkundea izan dute beren jardueran.

Donostia Aquarium Gizartea

