El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa —a través de la Fundación Adinberri— y el Ayuntamiento de Aretxabaleta han puesto en marcha en el centro de salud de Osakidetza de Aretxabaleta el proyecto piloto POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta), el primer centro sociosanitario de Euskadi que integra en un mismo espacio los servicios sanitarios, sociales y comunitarios.

El objetivo es "anticiparse a situaciones de fragilidad, mejorar la calidad de vida y promover el bienestar integral de las personas mayores de 70 años mediante la prevención, la coordinación y la atención personalizada", según ha dado a conocer el Departamento vasco de Salud a través de una nota.

Osakidetza ha identificado a 1272 personas mayores de 70 años residentes en Aretxabaleta, de las cuales 729 han participado en una valoración inicial. Tras este proceso, se han detectado 146 personas dependientes, 46 frágiles y 505 robustas. El modelo supone "un cambio de paradigma en el sistema de cuidados", al situar a la persona en el centro de la intervención como sujeto activo de derechos y cuidados, y pasar de un enfoque reactivo a otro preventivo, proactivo y coordinado.

El centro, ubicado en el mismo edificio que el centro de salud de Osakidetza, distribuye tres plantas para el ámbito sanitario y una para los servicios sociales municipales, facilitando la coordinación profesional y una atención integral. El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros.

El proyecto nace con vocación de extenderse a otros municipios de Euskadi y, en palabras del consejero vasco de Salud Alberto Martínez, "abre una puerta a un nuevo modelo de cuidados (…) Una Osakidetza que cuida, que previene, que acompaña y que sitúa a las personas en el centro".