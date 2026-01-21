Osakidetza
Aretxabaleta inaugura el primer centro sociosanitario de Euskadi con un modelo pionero para personas mayores

El proyecto pilotu POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta), impulsado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Aretxabaleta, apuesta por la prevención, la coordinación y la atención personalizada de las personas mayores de 70 años, y cuenta con la vocación de extenderse a otros municipios de Euskadi.
Las personas mayores tendrán un espacio integrado de atención y prevención en el centro de salud de Aretxabaleta. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Adineko pertsonentzako eredu aitzindaria duen Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa hartu du Aretxabaletak
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa —a través de la Fundación Adinberri— y el Ayuntamiento de Aretxabaleta han puesto en marcha en el centro de salud de Osakidetza de Aretxabaleta el proyecto piloto POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta), el primer centro sociosanitario de Euskadi que integra en un mismo espacio los servicios sanitarios, sociales y comunitarios

El objetivo es "anticiparse a situaciones de fragilidad, mejorar la calidad de vida y promover el bienestar integral de las personas mayores de 70 años mediante la prevención, la coordinación y la atención personalizada", según ha dado a conocer el Departamento vasco de Salud a través de una nota.

Osakidetza ha identificado a 1272 personas mayores de 70 años residentes en Aretxabaleta, de las cuales 729 han participado en una valoración inicial. Tras este proceso, se han detectado 146 personas dependientes, 46 frágiles y 505 robustas. El modelo supone "un cambio de paradigma en el sistema de cuidados", al situar a la persona en el centro de la intervención como sujeto activo de derechos y cuidados, y pasar de un enfoque reactivo a otro preventivo, proactivo y coordinado.

El centro, ubicado en el mismo edificio que el centro de salud de Osakidetza, distribuye tres plantas para el ámbito sanitario y una para los servicios sociales municipales, facilitando la coordinación profesional y una atención integral. El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros.

El proyecto nace con vocación de extenderse a otros municipios de Euskadi y, en palabras del consejero vasco de Salud Alberto Martínez, "abre una puerta a un nuevo modelo de cuidados (…) Una Osakidetza que cuida, que previene, que acompaña y que sitúa a las personas en el centro".

