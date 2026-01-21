Aretxabaleta inaugura el primer centro sociosanitario de Euskadi con un modelo pionero para personas mayores
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa —a través de la Fundación Adinberri— y el Ayuntamiento de Aretxabaleta han puesto en marcha en el centro de salud de Osakidetza de Aretxabaleta el proyecto piloto POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta), el primer centro sociosanitario de Euskadi que integra en un mismo espacio los servicios sanitarios, sociales y comunitarios.
El objetivo es "anticiparse a situaciones de fragilidad, mejorar la calidad de vida y promover el bienestar integral de las personas mayores de 70 años mediante la prevención, la coordinación y la atención personalizada", según ha dado a conocer el Departamento vasco de Salud a través de una nota.
Osakidetza ha identificado a 1272 personas mayores de 70 años residentes en Aretxabaleta, de las cuales 729 han participado en una valoración inicial. Tras este proceso, se han detectado 146 personas dependientes, 46 frágiles y 505 robustas. El modelo supone "un cambio de paradigma en el sistema de cuidados", al situar a la persona en el centro de la intervención como sujeto activo de derechos y cuidados, y pasar de un enfoque reactivo a otro preventivo, proactivo y coordinado.
El centro, ubicado en el mismo edificio que el centro de salud de Osakidetza, distribuye tres plantas para el ámbito sanitario y una para los servicios sociales municipales, facilitando la coordinación profesional y una atención integral. El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros.
El proyecto nace con vocación de extenderse a otros municipios de Euskadi y, en palabras del consejero vasco de Salud Alberto Martínez, "abre una puerta a un nuevo modelo de cuidados (…) Una Osakidetza que cuida, que previene, que acompaña y que sitúa a las personas en el centro".
Te puede interesar
Una navarra, entre las personas desaparecidas en el accidente de tren en Adamuz
María Luisa Eugui viajaba desde Madrid, dónde vive en la actualidad, hasta Huelva para visitar a unos familiares.
25 años de internamiento para el acusado de matar a su pareja en Santutxu
La Audiencia de Bizkaia considera inimputable al joven de 34 años y fija medidas de seguridad tras un acuerdo entre todas las partes.
La ciudadanía de Bizkaia está, en general, satisfecha con su vida, pero no pierde la perspectiva de los problemas presentes y futuros
La vivienda, el empleo, la seguridad y la salud son el principal problema para los vizcaínos en la actualidad, así como a medio plazo, según ha puesto de manifiesto el último sociómetro elaborado por la Diputación de Bizkaia.
Lore Bilbao: "Hay aproximadamente 2000 inasistencias al día en Atención Primaria"
En una entrevista en Radio Euskadi, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha asegurado que son unas 500 000 inasistencias al año. En este sentido, ha señalado que en muchos casos no saben por qué esas personas no acuden a las citas.
El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga en el sector tras los accidentes
Semaf ha avanzado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.
El maquinista del tren de Iryo accidentado en Adamuz avisó de un "enganchón" y pidió parar la circulación
"Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", alertó el conductor del convoy identificado como 6189 al centro de control de Atocha (Madrid). Entre sus dos llamadas al centro de control de Atocha (Madrid) pasaron entre tres y cuatro minutos, según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente.
La Arriada de la Bandera pone fin a 24 horas de fiesta en San Sebastián
La Arriada de la Bandera ha sido el acto final del gran día de la capital guipuzcoana, tras 24 horas al son de los tambores y barriles. El alcalde, Jon Insausti, ha sido el encargado de arriar la bandera.
Será noticia: Grabaciones de la caja negra del Iryo, aviso amarillo por viento y primer centro sociosanitario de Euskadi
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Muere un maquinista en Gelida, Barcelona, tras descarrilar un tren de Rodalies
Además, otras 37 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad. El tren de Rodalies ha descarrilado tras chocar contra un muro de contención que ha caído a la vía, a causa del temporal. Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña.