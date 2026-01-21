Adinekoentzako eredu aitzindaria duen Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa inauguratu dute Aretxabaletan
Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aretxabaletako Udalak sustatu dute Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta POBA proiektu pilotua. 70 urtetik gorakoei prebentzioa, koordinazioa eta arreta pertsonalizatua eskainiko zaie, eta zerbitzua Euskadiko beste udalerri batzuetara hedatzeko asmoa du.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Gipuzkoako Foru Aldundiak — Adinberri Fundazioaren bitartez — eta Aretxabaletako Udalak POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta) proiektu pilotua jarri dute abian Osakidetzaren Aretxabaletako osasun-zentroan, osasun-zerbitzuak, gizarte-zerbitzuak eta zerbitzu komunitarioak gune berean integratzen dituen Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa.
Helburua da "hauskortasun-egoerei aurrea hartzea, bizi-kalitatea hobetzea eta 70 urtetik gorako pertsonen ongizate integrala sustatzea, prebentzioa, koordinazioa eta arreta pertsonalizatuaren bidez", Eusko Osasun Sailak ohar baten bidez zabaldu duenez.
Osakidetzak Aretxabaletan bizi diren 70 urtetik gorako 1272 pertsona identifikatu ditu, eta horietatik 729k hasierako balorazioan parte hartu dute. Prozesu horren ondoren, mendekotasuna duten 146 pertsona, 46 hauskor eta 505 sendo atzeman dira.
Ereduak "zaintza-sistemaren paradigma-aldaketa bat" dakar, pertsona esku-hartzearen erdigunean jartzen baitu, eskubideen eta zainketen subjektu aktibo gisa, eta ikuspegi erreaktibo batetik ikuspegi prebentibo, proaktibo eta koordinatu batera igarotzen baita.
Zentroa Osakidetzako osasun-zentroaren eraikin berean dago, eta hiru solairu ditu osasun-esparrurako eta solairu bat udaleko gizarte-zerbitzuetarako, koordinazio profesionala eta arreta integrala errazteko. Proiektuak 5 milioi euro inguruko aurrekontua du.
Gainera, Euskadiko beste udalerri batzuetara zabaltzeko asmoz sortu da proiektua, eta Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren hitzetan, "ate bat irekitzen dio zainketa-eredu berri bati (...) Zaintzen duen, prebenitzen duen, laguntzen duen eta pertsonak zentroan kokatzen dituen Osakidetza bati".
Zure interesekoa izan daiteke
25 urtez ospitale psikiatriko batean sartuko dute Santutxun bikotekidea hil zuen gizona
Bizkaiko Auzitegiak ezin dio deliturik leporatu 34 urteko gizonari, eta segurtasun-neurriak ezarri ditu, alderdi guztien arteko akordioaren ondoren.
Adamuzen istripua izan zuen Iryoko treneko makinistak "krokadura" baten berri eman eta zirkulazioa geldiarazteko eskatu zuen
"Krokadura bat izan dut Adamuz parean", ohartarazi zuen 6189 izeneko konboiaren gidariak Atochako (Madril) kontrol-zentrora egindako dei batean. Bigarren deia hiru eta lau minutuko tartean egin zuen eta bi trenen arteko talka 9 segundo baino gutxiagoan gertatu zen, ez hasieran esan bezala 20 segundoan.
Lore Bilbao: "Egunean 2.000 pertsona inguru ez dira joaten Lehen Arretan duten hitzordura"
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak azaldu duenez, urtean 500.000 hitzordu inguru alferrik galtzen dira.
Bizkaitarrak pozik daude oro har euren bizi-egoerarekin, baina jakitun dira oraingo eta etorkizuneko arazoez
Etxebizitza, Enplegua, Segurtasuna eta Osasuna dira bizkaitarren ustez gaur egungo arazo nagusiak, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako azken soziometroak agerian utzi duenez.
Semaf makinisten sindikatuak greba deitu du sektorean izandako istripuen ostean
Semafek aurreratu du erantzukizun penala eskatuko diela trenbide-azpiegituraren segurtasuna bermatzearen arduradunei, eta galdegin dute ez dadila Kataluniako zerbitzua zirkulaziorako ireki segurtasun-berme nahikorik gabe.
Albiste izango dira: Iryo trenaren kutxa beltzen audioak, abisu horia haizeagatik eta Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Banderaren jaitsierak amaiera eman dio 24 orduko jaiari Donostian
Banderaren jaitsiera izan da Gipuzkoako hiriburuko egun handiaren azken ekitaldia, 24 orduz hiria danbor eta upel hotsez bete ondoren. Jon Insausti alkateak jaitsi du bandera.
Makinista bat hil da, tren istripuz, Bartzelonako Gelida herrian
Gainera, 37 pertsona zauritu dira, horietako bost larri. Euste-horma bat trenbidearen gainera erori da Rodaliesetako R4 linean, eta han zebilen tren batek horren kontra talka egin du. Rodalieseko trenen zirkulazioa etenda dago Katalunia osoan.
67 urteko gizon bat hil da Zornotzan, auto baten eta kamioi baten arteko istripuan
Larrabetzuko Horma Ondo jatetxeko Mikel Bustinza sukaldari ezaguna da hildakoa. Aparkatuta zegoen kamioi baten azpira sartu da autoarekin.