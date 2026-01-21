Osakidetza
Adinekoentzako eredu aitzindaria duen Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa inauguratu dute Aretxabaletan

Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aretxabaletako Udalak sustatu dute Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta POBA proiektu pilotua. 70 urtetik gorakoei prebentzioa, koordinazioa eta arreta pertsonalizatua eskainiko zaie, eta zerbitzua Euskadiko beste udalerri batzuetara hedatzeko asmoa du.

adineko pertsonak
Adineko pertsonek arreta eta prebentziorako espazio integratua izango dute Aretxabaletako osasun-zentroan. Argazkia: Orain
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Gipuzkoako Foru Aldundiak — Adinberri Fundazioaren bitartez — eta Aretxabaletako Udalak POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta) proiektu pilotua jarri dute abian Osakidetzaren Aretxabaletako osasun-zentroan, osasun-zerbitzuak, gizarte-zerbitzuak eta zerbitzu komunitarioak gune berean integratzen dituen Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa. 

Helburua da "hauskortasun-egoerei aurrea hartzea, bizi-kalitatea hobetzea eta 70 urtetik gorako pertsonen ongizate integrala sustatzea, prebentzioa, koordinazioa eta arreta pertsonalizatuaren bidez", Eusko Osasun Sailak ohar baten bidez zabaldu duenez.

Osakidetzak Aretxabaletan bizi diren 70 urtetik gorako 1272 pertsona identifikatu ditu, eta horietatik 729k hasierako balorazioan parte hartu dute. Prozesu horren ondoren, mendekotasuna duten 146 pertsona, 46 hauskor eta 505 sendo atzeman dira. 

Ereduak "zaintza-sistemaren paradigma-aldaketa bat" dakar, pertsona esku-hartzearen erdigunean jartzen baitu, eskubideen eta zainketen subjektu aktibo gisa, eta ikuspegi erreaktibo batetik ikuspegi prebentibo, proaktibo eta koordinatu batera igarotzen baita.

Zentroa Osakidetzako osasun-zentroaren eraikin berean dago, eta hiru solairu ditu osasun-esparrurako eta solairu bat udaleko gizarte-zerbitzuetarako, koordinazio profesionala eta arreta integrala errazteko. Proiektuak 5 milioi euro inguruko aurrekontua du.

Gainera, Euskadiko beste udalerri batzuetara zabaltzeko asmoz sortu da proiektua, eta Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren hitzetan, "ate bat irekitzen dio zainketa-eredu berri bati (...) Zaintzen duen, prebenitzen duen, laguntzen duen eta pertsonak zentroan kokatzen dituen Osakidetza bati".

Adinekoak Osakidetza Aretxabaleta Gizartea

X