Detenido en Tudela por estafar a migrantes para que lograran el empadronamiento

Agentes de la Policía Nacional española han detenido en Tudela a un hombre acusado de haber empadronado en un domicilio de forma fraudulenta a una treintena de migrantes a los que cobraba 500 euros a cada uno.



Semanas atrás, ha informado la Policía Nacional española, en una comprobación de empadronamientos en la localidad, los agentes detectaron indicios de irregularidades en los registros correspondientes al padrón de un inmueble alquilado, lo que se puso en conocimiento de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Tudela.



La policía comprobó que el empadronamiento fraudulento de estos ciudadanos extranjeros se hacía a iniciativa de un hombre que, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, les solicitaba dinero para realizar el trámite.



Las diligencias han sido remitidas al juzgado, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que pudieran derivarse en materia de extranjería.