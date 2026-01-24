Detenido en Tudela por estafar a migrantes para que lograran el empadronamiento
Agentes de la Policía Nacional española han detenido en Tudela a un hombre acusado de haber empadronado en un domicilio de forma fraudulenta a una treintena de migrantes a los que cobraba 500 euros a cada uno.
Semanas atrás, ha informado la Policía Nacional española, en una comprobación de empadronamientos en la localidad, los agentes detectaron indicios de irregularidades en los registros correspondientes al padrón de un inmueble alquilado, lo que se puso en conocimiento de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Tudela.
La policía comprobó que el empadronamiento fraudulento de estos ciudadanos extranjeros se hacía a iniciativa de un hombre que, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, les solicitaba dinero para realizar el trámite.
Las diligencias han sido remitidas al juzgado, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que pudieran derivarse en materia de extranjería.
Te puede interesar
Detenido un hombre por agredir con arma blanca a dos mujeres en Lezama
Una de estas mujeres era la expareja del agresor, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el hospital de Cruces.
La línea de tren de alta velocidad que debería conectar en Francia con la 'Y vasca', en peligro
La construcción de la LAV de Burdeos a Dax puede ser abandonada por razones presupuestaras, y podrían apostar por priorizar la conexión con Barcelona.
Levantan las restricciones en varias autovías de Zamora y León, donde hay detenidos más de 1000 camiones
Los vehículos pesados han comenzado a reanudar la marcha pasadas las 09:30 horas.
La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional
La decisión no es recurrible. Las dos víctimas han avanzado más acciones legales, según han informado la asociación Women's Link y Amnistía Internacional, que han calificado de "lamentable" el archivo de la investigación.
El Govern pide a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies por falta de "garantías"
El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido en gran parte en Cataluña este sábado, después de que Renfe y Adif hayan comunicado al Govern su "incapacidad" de operar la red.
La carretera N-634 entre Zumaia y Getaria permanece cortada por el alto riesgo marítimo-costero
El Departamento de Seguridad ha tomado la medida porque el oleaje golpeará con fuerza, aunque ha decidido abrir el tramo Zarautz-Getaria. Además, Herrera ha quedado reabierta, si bien se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.
Hoy se celebran los exámenes MIR con 771 plazas en juego en Hego Euskal Herria
Además de las plazas de medicina (MIR), también hay plazas reservadas para enfermería (EIR), psicología (PIR), farmacia (FIR), biología o física. En total, están convocadas 907 personas en la CAV y 541 en Navarra.
Puente asegura que los sistemas de prevención en la vía de Adamuz nunca superaron el nivel de alarma
Ha mostrado los certificados que constatarían que la renovación de la vía pasó todos los controles de calidad.
Confirman 10 años de cárcel para un profesor de hípica por abusos sexuales a una alumna, menor de edad
El TSJN considera acreditado que los abusos se produjeron de forma continuada cuando la menor tenía entre 13 y 15 años, y “carecía de capacidad y madurez suficientes” para afrontar la situación. Además, aprecia “manipulación afectiva”, al hacerle él sentirse “especial".